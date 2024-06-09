DEVA Partisi'nin 2. Olağan Genel Kurulu İzmir'de düzenlendi. Mesut Demir, yapılan oylama sonucunda İzmir İl Başkanı olarak seçildi.

Tek aday: Mesut Demir

DEVA Partisi Ankara Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ve birçok parti üyesi katıldı. Gelecek dönem için tek aday olan Mesut Demir, İl Başkanlığı görevine getirildi.

DEVA Partisi sözcüsü, 2023 Mayıs seçimlerinde kendi amblemleriyle yarışacaklarını belirtti. Parti, zorlukların üstesinden gelme ve halka hizmet etme azmiyle dolu. İzmir'de oy artışı elde eden parti, yerel seçimlerde önemli bir performans sergiledi. Yeni İzmir İl Başkanının seçileceği kongre, partinin yenilenme ve değişim isteğinin bir yansıması. DEVA Partisi, halka hizmet amacıyla, diğer partilerden farklı olarak, yoğun bir çalışma temposu izledi. Parti, yarınlar için umut dolu bir şekilde devam ediyor.

İzmir'de oy artışıyla dikkat çekiyor

DEVA Partisi temsilcisi, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde ülkenin birçok bölgesinde ve özellikle İzmir'de kendi adaylarıyla katılarak büyük bir başarı elde ettiklerini belirtti. Parti, halka ekonomik zorluklar ve enflasyonla mücadele vaadiyle yaklaştı. İzmir'de en fazla oy alan parti oldular.

Dördüncü İzmir İl Başkanı seçilecek

İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, siyasette ayakta kalmanın değişimle mümkün olduğunu vurgulayarak DEVA Partisi'nin İzmir Teşkilatı olarak dördüncü il başkanlarını seçeceklerini açıkladı. Parti, yenilenme ve halka daha iyi hizmet etme amacıyla yeni bir döneme adım atıyor.

DEVA Partisi sözcüsü, kongrelerin partilerin en üst düzeyinde olduğunu belirterek İzmir'deki çalışmalarının sonucunda partinin en yüksek seviyesini seçtiklerini ifade etti. Partinin, yapılan seçimlerde diğer siyasi partilerden daha fazla çalıştığını ve çaba sarf ettiğini vurguladı. İzmir'deki parti teşkilatının, kent genelinde etkin bir şekilde çalışarak halka ulaştığını ve adayları tanıttığını söyledi. Parti, her seçimin sadece kazanmak olmadığını, bazen yarınlar için çaba sarf edildiğini ve umutsuzluğa yer olmadığını belirtti.