DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda yaptığı konuşmalarda, özel okul ve yurt ücretlerindeki fahiş artışlara dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda yaptığı konuşmalarda, bu artışların öğrenciler ve veliler üzerindeki maddi yükünü hafifletmek amacıyla kanun teklifi sundu.

Ekmen, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, özel okul ve yurt ücretlerindeki artışlara değinerek, "Sayın Bakanım, kâr amacı gütmeyen bir yurtta misafir olarak kalan kızımın yurt ücreti 3.500 liradan 9.500 liraya çıktı, yeğenimin de özel okul ücreti yüzde 220 arttı bu yıl. Çiftçinin elde ettiği süte, emeklinin ev sahibi olarak kiraya verdiği kiralara karışan devletimiz özel okul ve yurt ücretleriyle ilgili neden piyasayı dengeleyici bir tutum almadı?" dedi. Ekmen, devlet okulları ve üniversitelerinin verimliliğine dair bir çalışma yapılması ve gerekli kriterleri karşılamayanların kapatılması veya birleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Ekmen ayrıca, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, eğitim gündemindeki konulara değinerek, "Mülakatın zaten kaldırılacağı ifade edilmişti, bugün gelinen nokta çok farklı. Norm fazlası öğretmenler sorunumuz var; birçok ilde öğretmen bulunamazken birçok ilde de norm fazlası öğretmen var. Bununla ilgili bir çalışma yapılması düşünülüyor mu?" dedi. Özel üniversite, özel okul ve özel yurt ücretlerindeki artışlara dikkat çeken Ekmen, "Öğrenciler bir özel üniversiteye kayıt oluyor, birinci yıl 39 bin lira ücret ödüyor, bu yıl talep edilen para 233 bin lira. Özel yurtlar, özel okullar ve özel üniversitelerle ilgili vahşi fiyat artışlarının önüne geçmek zorundayız." dedi.