5 günü aşan özürsüz devamsızlık, belge alımını doğrudan etkiliyor. Öğrencinin not ortalaması ne olursa olsun, 5 gün ve üzeri özürsüz devamsızlık yapan bir öğrenci takdir veya teşekkür belgesi alamaz. Ayrıca, özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçerse, bu öğrenciler başarısız kabul edilerek sınıf tekrarı yapmak zorunda kalabilirler.

Özel durumlar ve istisnalar

Ancak, uzun süreli hastalık gibi özel durumlar için bazı istisnalar söz konusu. Özürsüz devamsızlık süresi, özel eğitim gereksinimi olan veya tedaviye ihtiyaç duyan öğrenciler için daha uzun olabilir. Bu durumda, 10 gün özürsüz devamsızlık sınırı 60-70 güne kadar esnetilebilir.

Lise ve ortaokul öğrencilerinin takdir veya teşekkür belgesi alabilmesi için yalnızca devamsızlık süresine dikkat edilmesi yetmez. Öğrencilerin akademik başarıları da önemli bir faktör. Takdir belgesi için öğrencinin dönem puan ortalamasının 85 ve üzeri, teşekkür belgesi için ise 70 ile 84.99 arasında olması gerekir. Ayrıca, özürsüz devamsızlık süresi kesinlikle 5 günü geçmemelidir.