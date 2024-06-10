ABD'nin Oregon eyaletinde nadir görülen devasa bir güneş balığı kıyıya vurdu. Uzmanlar, bu hayvanın türünün kaydedilen en büyük örneği olabileceğini düşünüyor. Bu durum, Mola tecta türünün sadece Güney Yarımküre'de yaşadığına dair mevcut teorileri sorgulatıyor.

Mola Tecta'nın Sıradışı Yolculuğu

Seaside Akvaryumu, 3 Haziran'da 2,2 metre boyundaki güneş balığının Oregon'un Gearhart Sahili'ne vurduğunu duyurdu. Bu devasa hayvanı görmek için halk sahile akın etti. Yeni Zelanda'dan deniz biyoloğu Mariann Nyegaard, Seaside Akvaryumu ile temasa geçerek, balığın görüntü ve doku örneklerini istedi. Nyegaard, 2017'de Mola tecta türünü ilk kez tanımlayan bilim insanı olarak, balığın bu türe ait olduğunu doğruladı. Nyegaard, bu balığın bugüne kadar örneklenmiş en büyük Mola tecta olabileceğini belirtti.

Kuzey Yarımküre'de nadir görülen bir tür

Sadece Güney Yarımküre'deki ılıman sularda yaşadığı düşünülen Mola tecta türünün son yıllarda ABD kıyılarına vurması, bu teoriyi sorgulatıyor. 2019'da Kaliforniya kıyılarına vuran bir balık, yaklaşık 130 yıl aradan sonra ilk kez Kuzey Yarımküre'de görülmüştü. Uzmanlar, Mola tecta'nın daha sık görülen Mola mola türüyle karıştırılmış olabileceğini ve aslında bu yarımkürede daha sık görülmüş olabileceğini söylüyor.

Balığın sahilde kalma süreci

Seaside Akvaryumu, 7 Haziran'da Facebook'ta yaptığı açıklamada, balığın sert derisinin leş yiyicilerin delmesini zorlaştırdığını ve bu nedenle birkaç hafta daha kıyıda kalabileceğini belirtti. Akvaryum, bu devasa balığın bölgeye olan ilgiyi artıracağını ve halkın bu nadir görülen tür hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacağını umuyor.