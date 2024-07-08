Geçtiğimiz hafta tarihin en büyük şifre sızıntısı yaşandı.

"RockYou2024" adı verilen bu sızıntı, önde gelen bir bilgisayar korsanlığı forumunda paylaşıldı ve yaklaşık 10 milyar benzersiz şifreyi düz metin halinde içeriyor.

45 gb boyutunda dev şifre dosyası

Dünya genelindeki sızıntılardan toplanan 10 milyar parolanın yer aldığı veri seti, 45 GB büyüklüğünde. Bu veri seti, çevrimiçi ve çevrimdışı hizmetlerden internete bağlı kameralara ve endüstriyel donanımlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.