“Devekuşu gibi başını kuma gömmek” bir deyim. Çevrede olup biteni görmemek için, koskoca gövde dışarıda dururken başını kuma gömmek… Aslında devekuşunun böyle bir tavrı yok. Devekuşları kuma gömdükleri yumurtalarını çevirmek için başlarını kuma sokarlar, ya da meraklı hayvanlar oldukları için gördükleri delik ve aralıklara… Sözlüğe göre “deve kuşu gibi başını kuma gömmek (veya sokmak)” deyimi “, bir tehlike, bir olay karşısında yararlı olmayacağı apaçık ortada olan kaçamak bir yola sapmak; ii. başkalarını aldattığını sanarak kendisini aldatmak” anlamlarına gelmektedir. Yani bu olay insana özgü, devekuşunun fıtratında yok. Ancak bizim dilimiz dışında birçok dilde kullanılan bir deyim olmuş. 1960 yılında ünlü düşünür Andy Warhal’ün yazdığı makaleden beri “Devekuşu sendromu” adı altında psikanalizciler, “duymadım, görmedim, söylemedim” üçlemesini kullanan insanların karakterlerini inceliyorlar.

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Toplum olarak devekuşu sendromu yaşıyoruz. Son seçimlerde bir değişim umudu vardı. Toplumun yarısı büyük ümitlerle sandığa gitti. Ama değişim olmadı… Altılı masa denilen birleşenlerin seçimi kazanmamak için yaptıklarını görmez olduk. Tek başlarına hiçbir aday seçtirme şansı olmayan ufak partiler CHP listelerinden 47 milletvekili çıkartıp kendi kabuklarına çekildiler. CHP kendi içinde bir seçim kaybetmemiş gibi davranıyor. Partinin başındaki, toplumsal beklentinin çok uzağında, sorumluluğu yokmuş gibi davranıyor. Başını kuma gömmüş çeşitli mazeretler üretiyor. Muhalefetten ümidini kaybetmiş halk kesimleri de sanki bir şey olmamış gibi bu konularla artık hiç ilgilenmiyor.

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Seçimlerden önce Karadeniz’de gaz bulmuştuk, güneydoğuda o zamanki içişleri bakanının deyimiyle “arabaya koy, yürüsün” kıvamında çok yüksek oktanlı petrol bulmuştuk, ne oldu? Petrol ürünlerine ha bire zam gelip, yakıt litre fiyatı 40 TL yi bulurken hiç kimse ses çıkartmıyor, basın, başını kuma gömmüş bunları yazmıyor. Çarşı, pazar yangın yeri, bazı sebzelerin kg fiyatları 100 lirayı geçmiş, kırmızı – beyaz et fiyatları çoğumuzun maaşıyla ayda bir kez bile alınamaz hale gelmiş gık çıkmıyor…

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Daha önce hüküm giymiş bir Rahip, ABD başkanı istedi diye apar topar gönderilmişti. Daha sonra bir Alman Merkel istedi diye, geçenlerde de bir İsrail vatandaşı uyuşturucu kaçakçısı, İsrail başbakanı istedi diye gönderildi. Gerçi cumhurbaşkanımızın kanunların kendine verdiği af yetkisi var ama, seçilmiş bir milletvekili de hapiste tutuluyor, hukuk başını kuma gömmüş, bunları görmüyor.

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Geçen yıllarda Akdeniz’de uluslararası sularda bir ticaret gemimiz, Alman savaş gemisi tarafından hukuksuz biçimde durdurulup, asker çıkarılmıştı. Geçen hafta aynısı Karadeniz’de oldu. Ruslar bir Türk gemisini durdurup, üzerine asker çıkarttılar. Normalde şiddetle protesto edilecek, nota verilecek bir olay. Aman aramız bozulmasın diye olacak, dışişleri de adeta başını kuma gömmüş, bir şey yokmuş gibi sessiz…

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Bu liste yazdıkça uzar gider. Ama toplumca devekuşu sendromu yaşadıkça, olan biteni görmezden geldikçe, bunları ve bunun gibileri daha çook yaşamaya devam ederiz.