Süper Lig’e az kala transfer çalışmalarına devam eden Göztepe, son olarak rotayı forvete çevirdi. Sarı kırmızılıların çalıştırıcısı Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov’un son basın toplantısında ki cümleleri sonrası yönetim forvet transferi için tüm şartları zorluyor. Avrupa’nın birçok kulübünün radarında olan ve geçtiğimiz sezon Sao Paulo forması giyen Juan Santos Da Silva için ıslak imzanın an meselesi olduğu öğrenildi. Southampton’ın Brezilyalı futbolcuyu bedelsiz olarak kadroya katması bekleniyor. Ardından Southampton'un Sport Republic bağlantısını kullanarak Göztepe’ye kolaylık sağlayacağı ifade edildi. Son olarak İngiliz kulübünün Kuryu Matsuki’yi kadrosuna katıp, sarı kırmızılı ekibe kiralamasından sonra birçok devin peşinde koştuğu Brezilyalı için de İzmir temsilcisiyle anlaştığı ifade edildi. Ivan Mance’nin forvet için imzaya çok yakınız dediği ismin Juan olduğu ortaya çıktı. Brezilyalı golcünün ise Süper Lig arenasında boy göstermeye sıcak baktığı öğrenildi.

6 takviye yaptılar

Sarı-Kırmızılılar, daha önce kadrosunu; Isaac Solet, Koray Günter, Ekrem Kılıçarslan, Nazım Sangare, Kuryu Matsuki ve Djalma Silva ile güçlendirmişti.

Sao Paulo performansı

Juan Santos da Silva, geride bıraktığımız sezon Sao Paulo formasıyla 18 maçta sahaya çıkarken 3 gol ve 1 asiste imza attı.