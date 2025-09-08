Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir’in Balçova ilçesinde 16 yaşındaki saldırganın pompalı tüfekle gerçekleştirdiği ve iki polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, saldırının Türkiye üzerinde oynanan oyunlardan bağımsız düşünülemeyeceğini vurguladı.

“Esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır”

Bahçeli, saldırganın bağlantılarının mutlaka ortaya çıkarılacağına inandığını belirterek şunları söyledi:

“İnanıyorum ki saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak, bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır.”

“Sokakları karıştırmak isteyenler başarılı olamayacak”

Bahçeli, Türkiye’nin barış ve kardeşlik ortamını bozmak isteyen çevrelere karşı devletin kararlı duruşuna dikkat çekti:

“Yeşeren ümitlerimizi, yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar, bu suretle pusuda bekleyip sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenler elbette muvaffak olamayacaklardır.”

Saldırganın 16 yaşında olduğuna dikkat çeken Bahçeli, saldırının tek başına ele alınamayacağını ifade etti:

"Katilin polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye'miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir."

“Milli görevdir”

Bahçeli, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“İç barış ve huzur havasını bozmak için tetikte bekleyen mihrakları iştahlandıran, kışkırtan, heveslendiren, bununla mündemiç eyleme geçişi hızlandıran iç ve dış ihanet cephesini dağıtmak kaçınılmaz bir milli görevdir. Bu görev kutsaldır ve Türkiye Cumhuriyeti devleti hamd olsun muktedirdir.”

MHP Lideri Devlet Bahçeli açıklamasına şöyle devam etti:

