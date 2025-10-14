MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. “Hem Aleviyiz hem Sünniyiz. Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir.” diyen Bahçeli, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“Cami ne kadar bizimse Cemevi de bizimdir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Alevi-Sünni birlikteliğine vurgu yaptı. Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında toplumsal kutuplaşmaları sona erdirme hedefinde olduklarını belirterek, “Bu hedef ahlakidir, insan merkezlidir.” dedi.

Türk-Kürt ve Alevi-Sünni ayrışmalarını “iç ve dış düşmanların ürünü” olarak nitelendiren Bahçeli, “Gerilimleri bertaraf etmek mümkündür. İşin özünde hepimiz Müslüman değil miyiz? Hepimizin kıblesi bir değil mi?” ifadelerini kullandı.

“İbadethane olması yolunda engeller kaldırılmalı”

Bahçeli, cemevlerinin ibadethane olarak tanınması gerektiğini belirterek, “Cemevinin ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir.” dedi.

MHP lideri, “Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizin cemevini ibadethane olarak görmelerine anlayış ve saygı duymak lazımdır.” ifadeleriyle toplumsal hoşgörü çağrısında bulundu.

Gazze Zirvesi ve İsrail eleştirisi

Mısır’daki Gazze Zirvesi’ne de değinen Bahçeli, “Ey soykırımcı siyonist barbarlık Allah sizi bildiği gibi yapsın.” diyerek İsrail’e tepki gösterdi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin sahada uygulanmasının önemine dikkat çeken Bahçeli, “Eninde sonunda İsrail Başbakanı küresel adalet huzurunda hesap verecektir.” ifadelerini kullandı.

CHP’ye sert sözler: “Özgür Bey’in yolu yol değildir”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de eleştiren Bahçeli, “CHP’de eksen kaymış, erdem kaybolmuş. Türkiye ve Türk milletine muhalif eden yabancı beslemesi bir anlayış yuvalanmıştır.” dedi.

“Kalabalıkta yapılan sahte kabadayılığın tenhada özrü kabul edilemez.” diyen Bahçeli, “Mertçe davranmak, ülke ve millet sevgisinde erimek adam gibi adamlıktan taviz vermemek yeterlidir.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.