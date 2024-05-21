Bahçeli, konuşmasında HDP'yi ve parti yöneticilerini hedef alarak, "HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır. DEM eş başkanları mahkeme kararını tanımadıklarını açıklıyorlar. 42 yıl ceza alan terörist Demirtaş da bir ara sizin gibi atıp tutuyordu" dedi. Bu ifadelerle HDP'nin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğunu ve kapatılması gerektiğini savundu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Vefatı

Bahçeli'nin gündemindeki bir diğer önemli konu ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında yaşamını yitirmesiydi. Bahçeli, bu elim kaza için üzüntülerini dile getirerek, İran halkına başsağlığı diledi.

Bahçeli'nin Açıklamalarının Ardından Siyasi Tepkiler

Devlet Bahçeli'nin HDP'ye yönelik sert açıklamaları ve kapatma çağrısı, Türk siyasetinde geniş yankı uyandırdı. Bu açıklamalar sonrasında farklı siyasi partilerden ve toplum kesimlerinden çeşitli tepkiler geldi.

Muhalefetin Tepkisi

Muhalefet partileri, Bahçeli'nin HDP'ye yönelik kapatma çağrısına karşı çıkarak, demokrasinin ve çok partili sistemin önemine vurgu yaptı. Bu bağlamda, HDP'nin demokratik yollarla siyaset yapma hakkının korunması gerektiğini savundular.

AK Parti'nin Tutumu

Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı olan AK Parti ise Bahçeli'nin açıklamalarına temkinli yaklaştı. AK Parti yetkilileri, terörle mücadelenin hukuk çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğini belirterek, parti kapatma davalarının yargının işi olduğunu ifade ettiler.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin kazayı şaibeli bulduğunu kaydeden Bahçeli şunları söyledi.

"BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ GELİŞMELER DEĞİLDİR"

İran ve İsrail arasındaki yüksek gerilim ve karşılıklı saldırılar, Slovakya Başbakanının uğradığı suikast, İran Cumhurbaşkanı ve İlham Aliyev'in baraj açılışı töreni için buluşmaları, helikopter kazası birbirinden bağımsız gelişmeler değildir.

Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaza geçirmesi, küresel ve bölgesel tehditlerin üst düzey seviyeye tırmanmasına yol açmıştır. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

"ULUSLARARASI BAĞIMSIZ SORUŞTURMA KOMİSYONU KURULMALIDIR"

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesi üzülerek belirteyim ki küresel-bölgesel tedirginliğin artmasına yol açmıştır.

İlk açıklama kaza yönündedir. Hakikaten kaza mıdır ya da sabotaj mıdır bilemem. Ama bu olay üzerindeki sis perdesinin aralanması zorunluluktur.

Reisi'nin ölümü aydınlatılmalıdır. İsrail ve ABD'nin rolü, nerede durdukları mutlaka belli olmalıdır. Tedbir ve güvenlik önemli kaçınılmaz ihtiyaçtır. Bu kazayla ilgili uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulmalıdır.

"HDP VE DEVAMI SÖZDE PARTİ KAPATILMALIDIR"

6-8 Ekim 2014'te 37 kişinin ölümüne yol açan isyanın azılı faillerinin hüküm almaları, hukuk devletinin gereğidir. İşlenmiş bir suç kimsenin yanına kalmayacaktır. Bu ülkenin havasını soluyup ekmeğini yiyenler ihanetlerinin hukuki faturasına da katlanmalıdır.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasını niçin sürüncemede bırakmaktadır. HDP bugün değilse ne zaman kapatılacaktır? DEM'in Türkiye'ye kastetmesinin hesabı ne zaman sorulacaktır? Bay Zühtü'nün gitmesinden sonra AYM'nin elini tutan sanıyorum kalmamıştır.

O halde bu iş bitmelidir. HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır. DEM eş başkanları mahkeme kararını tanımadıklarını açıklıyorlar. 42 yıl ceza alan terörist Demirtaş da bir ara sizin gibi atıp tutuyordu.

Devletin birliği ve bütünlüğünü bozma amacında olanların hepsine sıra inşallah gelecek. Menfur emellerin sonu yoktur. 16 yaşındaki evladımız Yasin Börü'yü ve nice masum insanımızı katledenlere, ayaklanma çağrısı yapanlara sahip çıkanlar aynı suçun tarafındadır.

Türkiye'yi başkalarının yönettiğini iddia eden Özgür Bey ve yönetimine soruyorum. İmralı canisinin ve terör mahkumlarının affını istiyor musunuz?

Vatan topraklarının bir bölümünde bağımsız Kürdistan'ın kurulmasından yana mısınız? Türkiye'nin geleceğini kimlerle konuşuyorsunuz? Cezalar hukuksuz ise size göre hukuk nedir, adalet nedir, devlet nedir?

KUMPAS HAZIRLIKLARI DEŞİFRE EDİLDİ

Emniyet ve yargı içine yuvalanmış oluşumların kumpas hazırlıkları deşifre edilerek alayı yakayı ele vermiştir. Görünen kısım kadar görünmeyen kamufle figüranların olduğunu da göz önüne alıp devlete sızma ihtimalini değerlendirmek lazımdır. Mesele kaba şekil vermektir. Mesele zamanın akışına kapılmak değil, istikamet çizmektir. Türkiye bu kudrettedir."