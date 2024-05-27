Bahçeli, "NOW, Halk TV ve Sözcü Televizyonu'nun bilgi ve belgelerini sunmalarını bekliyoruz. Hepinizle hesaplaşacağız. Bizden olmadığı halde bizimle ilgili konuşan, kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkücülerin Mücadelesi ve Medyaya Eleştiriler

Bahçeli, ülkücüler hakkında konuşurken, ülkücülükten geçinenlerin kirli oyunlarını bozduklarını belirtti. "Ülkücü olmanın zor, ülkücü kalmanın daha zor olduğu bir zamanda ülkücü görünen, ülkücülükten geçinen, ülkücülüğü meslek edinenlerin kirli oyunlarını teker teker bozuyoruz. Elinde ülkücü kanı taşıyanlarla hesaplaşacağız." dedi.

Sinan Ateş Cinayeti ve Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Yanında

Sinan Ateş cinayetinde adı geçen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı yanına alan Bahçeli, medya kuruluşlarına yönelik sert eleştirilerini sürdürdü. Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nı zafiyete uğratmak için uğraşıyorlar. Zillet ve zulüm esintisine sonuna kadar direnç göstermeye hazırız. Dün haklıydık, bugün haklıyız, yarın da haklı olacağız. MHP'yi yolundan ve davasından alıkoyacak hiçbir güç yoktur. Hiçbir karanlık emel davamızı bozamayacaktır." diye konuştu.

Şehitlerimize Vefa

Bahçeli, şehitleri anarak onların unutulmadığını ve unutulmayacağını belirtti. "Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bize bunun hatırlatmasını yapanları insan yerine dahi koymuyoruz. Şehit olan arkadaşlarımızı da asla unutmuyoruz. Şehitliğin ancak seçilmiş insanların yolu olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.