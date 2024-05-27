MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin Konuşması

MHP Lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde yaptığı konuşmada, Türk milletinin asaleti ve vatan sevgisi üzerinde duruyor. Ülkücü hareketin tarih boyunca vatan, millet ve bayrak sevdası uğruna canlarını feda eden şehitleri anıyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

İman ve inanç ile çelikleşen, tehdit karşısında çelişkiye düşmeyen, haklı mücadelede hayatını ortaya koymaktan çekinmeyenlerin ortak ünvanı kahramanlık olarak isimlendirilmiştir. Tadımlık heveslerin değil doyumluk hevesler peşinden gidenlerdir. Onlar minnet etmeden yaşadı, boyun eğmeden var oldu.

VARSA ELİNİZDEKİ BELGELERİ MAHKEMEYE SUNUN



Her biri milli ve manevi değerlerle şuur kazandı. Şehadet şerbetinden yudum yudum içip milletimizin ve ülkemizin önünü aydınlattılar. Ülkücü şehitlerimiz elbette ölmedi onlar diridir. Şehitlerimiz ile nefes alıyor, hedeflerimizin rotasını çiziyoruz. Onlara mahcup olmak istemiyoruz. Hain saldırılara cesaretle direniyoruz. Ülkücü olmanın zor ülkücü kalmanın daha zor olduğu dönemde ülkücülüğü meslek edinenlerin kirli oyununu bozuyoruz. İçimizi karıştırmaya çalışmalarını dikkatle takip ediyoruz. Elinde ülkücü kanı taşıyanlarla hesaplaşmayı buradan teklif ediyor hazır olduğumuzu söylüyorum. Varsa ellerinde bilgi belgeleri adli makamlara sunmalarını ilan ediyorum. Müfterilerle helalleşmeyeceğiz. Bunların üstünden geleceğiz. Komünist taktiklerin davamız etrafında hesap mayınları yakında faillerini patlatacaktır. Bizden olmadığı halde bizimle ilgili konuşan, kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyoruz. Cumhur İttifakı'nı zafiyete uğratmak maksadı ile bir senaryo ile üzerimize gelenlerin yumuşak karnımızı yoklayanların dış bağlantılı ajanlarla taşeronluk yapanları karşılayıp paramparça etmek nimet borcumuzdur.

Ayrıntılar gelecek...