MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in annesinin açıklamalarına sert yanıt verdi. Bahçeli, Sinan Ateş’in annesinin kamuoyu önünde yaptığı açıklamaları "siyasi kışkırtma" olarak nitelendirirken, bu tür hareketlerin “uzaktan kumandalı bir oyunun parçası” olduğunu öne sürdü.

“Herkes haddini bilsin”

Sinan Ateş’in ölümünün ardından ailesinin ve özellikle annesinin yaptığı açıklamalar, MHP cephesinde rahatsızlık yaratmaya devam ediyor. Devlet Bahçeli, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, Sinan Ateş’in annesinin medyada yer alan konuşmalarına tepki gösterdi. Bahçeli, “Yaşına başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak, siyasi kışkırtmanın ve uzaktan kumandalı oyunun figüranı olmak bir hanımefendiye asla yakışmayacaktır” diyerek, açıklamaların siyasi manipülasyon amacı taşıdığını iddia etti.

"Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz"

Bahçeli, açıklamasında daha sert ifadeler kullanarak, “Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın, kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar kopartırız” dedi. Bu sözler, özellikle Sinan Ateş’in ailesi ve destekçileri tarafından tepki çekti. Bahçeli, konunun siyaset dışı bir zeminde değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, MHP'nin bu tür söylemlerle hedef alınmasına izin vermeyeceklerini belirtti.