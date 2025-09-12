MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyanın toplumsal etkilerine dair yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Bahçeli, platformların toplum ve aile yapısı üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

Bahçeli’nin sosyal medya eleştirisi

Sabah gazetesine konuşan Bahçeli, sosyal medyanın toplum üzerindeki olumsuz etkilerini ele aldı. Lider, şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medyanın kökü kazınmalı. Hem aile yapımız hem toplumsal barışımız hem de dayanışmamız ve yeni neslimizin sağlıklı yetişmesi açısından dikkatli olunması gerekiyor. “Bana kalsa yarım saatin içinde sosyal medyanın hepsini kapatırım.”

Bahçeli’nin bu sözleri, sosyal medya ve ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.