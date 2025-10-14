MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Bahçeli, TBMM çatısı altında taşkın sloganlara asla yer olmadığını vurgularken, cemevlerinin ibadethane olarak tescil edilmesi için engellerin kaldırılmasını talep etti.



TBMM’de Sakinlik Çağrısı

Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nda süregelen tartışmaların mutabakata bağlanması gerektiğini belirterek, kronik gerilimlerin siyasi ve manevi imkanlarla bertaraf edilebileceğini söyledi. TBMM çatısı altında taşkın sloganlara izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Cemevi ve Alevi-Sünni İlişkileri

MHP lideri, cami kadar cemevlerinin de toplumun bir parçası olduğunu ifade etti:

"Hem Aleviyiz hem Sünni. Hepsinden evveli de Müslüman Türk milletiyiz. Cami ne kadar bizimse, cemevi de bizimdir."

Bahçeli, cemevlerinin ibadethane olarak tescili yolunda atılgan olunması ve engellerin kaldırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Gazze Zirvesi ve Ortadoğu Mesajı

Mısır’da gerçekleşen Gazze zirvesine de değinen Bahçeli, İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandığını, Türkiye’nin bölgesel arabulucu rolü üstlendiğini belirtti. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun uluslararası vicdan huzurunda hesap vereceğini ifade etti.

CHP’ye Eleştiriler

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i sert sözlerle eleştirerek, “Özgür Bey’in yolu yol değildir” dedi. CHP’deki yön değişikliği ve Türkiye karşıtı politikalarına dikkat çekti.

Terörsüz Türkiye Süreci

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak TBMM’de taşkın sloganlara izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şehitlere saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti:

"Şehitler ceset değildir. Onlar bizim kahramanımız, manevi muhafızlarımızdır."

Askeri Hastaneler

Bahçeli, askeri hastanelerin kapatılmasının hatalı bir uygulama olduğunu, yeniden açılmasının hem doğru hem de faydalı olacağını söyledi.