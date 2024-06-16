MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaretinin ardından Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde devam edeceğini vurguladı. Bahçeli, "Biz ne kerpiçiz, ittifakımız kaya gibidir," dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın sağlam ve kararlı bir şekilde devam edeceğini belirtti. Bahçeli, ittifakın herhangi bir çatlama veya ayrılık yaşamayacağını ifade etti.

"Cumhur İttifakı Kaya Gibidir"

Bahçeli, son dönemlerde ittifak hakkında çıkan spekülasyonlara yanıt vererek, MHP ve AKP arasındaki dayanışmanın güçlü olduğunu söyledi. "Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiçiz, ittifakımız kaya gibidir. Kayaların parçalanması sonuç vermez. Cumhur İttifakı devam edecektir," diyerek ittifakın sarsılmaz olduğunu vurguladı.

Alparslan Türkeş'in Mirası ve MHP'nin Kararlılığı

Alparslan Türkeş'in mezarı başında açıklamalar yapan Bahçeli, Türkeş'in bıraktığı mirasa sahip çıktıklarını ve bu mirası sürdürme konusunda kararlı olduklarını belirtti. Bahçeli, MHP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldığını ve uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.

"Siyasiler dayanışmada samimi olmalıdır. MHP bu anlayışla sayın cumhurbaşkanımızın yanındadır. Uluslararası gelişmeleri takip etmektedir," dedi.

Siyasi Dayanışmanın Önemi

Bahçeli'nin açıklamaları, siyasi dayanışmanın önemine dikkat çekerken, ittifakın içindeki uyumun devam edeceğini işaret etti. MHP lideri, ülke içindeki ve dışındaki gelişmelere karşı ortak bir duruş sergilemenin gerekliliğini vurguladı.