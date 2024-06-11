Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi öncesinde, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Bahçeli'nin "Allah Bana Yeter" yazılı yüzüğü, siyasi arenada farklı yorumlara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi öncesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım gündeme oturdu. Bahçeli'nin "Allah Bana Yeter" yazılı yüzüğüyle yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından merak uyandırdı ve çeşitli yorumlara yol açtı.

Devlet Bahçeli'nin bu paylaşımı sosyal medya takipçilerine göre, Erdoğan-Özel görüşmesi öncesinde milliyetçi tabanda güçlü bir duruş sergilediği şeklinde yorumlandı. Bahçeli'nin "Allah Bana Yeter" mesajı, bağımsız ve kararlı bir tutumun ifadesi olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel'in gerçekleştireceği görüşmenin Türkiye siyasetindeki dengelere nasıl yansıyacağı büyük bir merak konusu. Bu görüşme, siyasi kulislerde geniş bir yankı uyandırırken, Bahçeli'nin paylaşımı da bu süreçte dikkatlerin MHP'ye çevrilmesine neden oldu.

İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin o paylaşımı;