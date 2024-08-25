MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kudüs Davamız" adlı eserini okuyucularla buluşturdu. Kitap, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma karşı Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunu ele alıyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni kitabı "Kudüs Davamız", önemli mesajlar içeren bir eser olarak dikkat çekiyor. Kitapta, Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket'in duruşunu, önerilerini ve hedeflerini detaylı bir şekilde değerlendiği belirtiliyor.
Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'nin kitabına ilişkin önemli bilgileri paylaşarak, "İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin, Milliyetçi Hareket’in duruş, ölçü, öneri ve hedeflerini değerlendirdiği 'Kudüs Davamız' isimli kitabı çıktı" ifadelerini kullandı.
7 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin, Milliyetçi Hareket’in duruş, ölçü, öneri ve hedeflerini değerlendirdikleri “Kudüs Davamız” isimli kitabı çıktı.— İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) August 24, 2024
Zalime karşı mazlumun, batıla karşı Hak’kın, katliam ve… pic.twitter.com/0PKJ3RAPr1