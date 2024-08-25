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7 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin, Milliyetçi Hareket’in duruş, ölçü, öneri ve hedeflerini değerlendirdikleri “Kudüs Davamız” isimli kitabı çıktı. Zalime karşı mazlumun, batıla karşı Hak’kın, katliam ve… pic.twitter.com/0PKJ3RAPr1

Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'nin kitabına ilişkin önemli bilgileri paylaşarak, "İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin, Milliyetçi Hareket’in duruş, ölçü, öneri ve hedeflerini değerlendirdiği 'Kudüs Davamız' isimli kitabı çıktı" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni kitabı "Kudüs Davamız", önemli mesajlar içeren bir eser olarak dikkat çekiyor. Kitapta, Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket'in duruşunu, önerilerini ve hedeflerini detaylı bir şekilde değerlendiği belirtiliyor.

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