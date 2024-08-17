Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakım ve korumasında olan gençler, bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) büyük bir başarıya imza attı. 966 gençten 421'i üniversiteye yerleşerek dikkatleri üzerine çekti.

Başarı hikayeleri

YKS'de yüksek puanlar elde eden gençler, üniversiteye girişte büyük bir başarı gösterdi. Eşit ağırlık alanında 478,25 puan alarak Türkiye sıralamasında 1.487'nci olan Esmanur İ., Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazandı. Benzer şekilde, 439,82 puanla Türkiye 7.012'ncisi olan Beyza Ö., Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanırken, sayısal alanda 431,94 puanla Türkiye 52.659'uncusu olan Selin Y. ise TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümüne kabul edildi. Ayrıca, mühendislik bölümünde de 8 genç başarılı oldu.

Devlet himayesinde olan gençlerden 4'ü, YKS'de büyük başarı göstererek eşit ağırlık ve sözel alanlarında ilk 10 bin sıralama içerisinde yer aldı.

Üniversiteye yerleşenlerin dağılımı

Üniversiteye yerleşen gençlerin bölümleri ise çeşitlilik gösterdi. Sosyal hizmetler alanında 26, mühendislikte 8, Türkçe öğretmenliğinde 4, hukukta ise 2 genç başarı sağladı. Ayrıca, ilahiyat fakültesi, çocuk gelişimi, psikoloji, rehberlik ve uluslararası ilişkiler bölümlerinde de öğrenciler yer aldı.

Bakan Göktaş’tan teşekkür ve destek sözü

Başarıları için gençleri tebrik eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki gençlere sundukları imkanları vurguladı. Bakan Göktaş, “Yükseköğretim gören gençlerimize rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca, giyim, yemek ve ulaşım gibi yaşam giderlerini karşılıyoruz. Tercih eden gençlerimiz KYK yurtlarından ücretsiz yararlanabiliyor” dedi. Göktaş, ayrıca üniversiteden mezun olan gençleri kamu kurum ve kuruluşlarında uygun kadrolarda istihdam ettiklerini de belirtti.