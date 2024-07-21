Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çocuk evleri ve çocuk evleri sitesinde kalan 14 çocuk, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Öğrenci Seçme Sınavı'nı kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Bu sınavı geçen gençler, robotik ve kodlamadan nano teknolojiye, tasarım ve üretimden yapay zekaya kadar 11 farklı alanda eğitim alacak.

Geleceğe yatırım

TÜBİTAK'ın geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla kurduğu Deneyap Teknoloji Atölyeleri, teknoloji üretme yetkinliği yüksek gençleri bir araya getiriyor. Bu program, 81 ildeki ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler arasında düzenlenen üç aşamalı bir sınavla öğrenci kabul ediyor.

Deneyap Teknoloji Atölyelerine başvuran kuruluş bakımı altındaki çocuklar, sınavlara hazırlık sürecinde üniversitelerle iş birliği yapılarak eğitim desteği aldı. Bu destek sayesinde çocuklar, E-Sınav, Çevrim içi Eğitim ve Görev Tamamlama, Uygulama Sınavı aşamalarını başarıyla tamamladı.

11 farklı alan ve eğitim

Sınavı kazanan gençler, “Tasarım ve Üretim”, “Robotik ve Kodlama”, “Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti”, “İleri Robotik”, “Siber Güvenlik”, “Enerji Teknolojileri”, “Havacılık ve Uzay Teknolojileri”, “Yazılım Teknolojileri”, “Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji”, “Mobil Uygulama” ve “Yapay Zeka” gibi 11 farklı alanda eğitim alacaklar. Bu eğitimler, çocukların teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayacak.

"Bizler de çocuklarımızın mutluluğunu paylaşıyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların başarısıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Bakanlığımızın çatısı altında bulunan her çocuğumuzu büyük bir özenle yetiştirip hayata hazırlıyoruz. Bizler de çocuklarımızın mutluluğunu paylaşıyor, sevinçlerine ortak oluyoruz. Bu sınavı kazanarak, Milli Teknoloji Hamlesinin dip dalgasını oluşturmaya aday gençlerin arasında yer bulacak olan çocuklarımızın başarısıyla göğsümüz kabardı. Devlete ve millete faydalı bireyler olarak çalışacaklarına inancım tam."