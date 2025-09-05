Eğitim-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Hamdi Çalık, devlet okullarında zorunlu olmamasına rağmen “bağış” adı altında istenen ücretlerin 100 bin TL’ye kadar çıktığını açıkladı. Çalık, bu durumun yasal olmadığını vurgulayarak, “Veliler ekonomik olarak adeta taciz ediliyor” dedi.

Bağış adı altında kayıt ücreti

Eğitim-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Hamdi Çalık, özellikle kayıt dönemlerinde velilerin ciddi bir maddi yük altına girdiğini belirtti. Bazı okul yönetimlerinin, kayıt için velilerden bağış talep ettiğini ifade eden Çalık, şu sözleri dile getirdi:

“Yasal olarak okulların kayıt parası alması mümkün değil. Ancak bu durum ‘bağış’ adı altında gizleniyor. Ücretler bölgenin sosyoekonomik yapısına göre değişiyor. Gelir düzeyi düşük bölgelerde 10 bin TL’den başlıyor, Bostanlı, Alsancak gibi semtlerde ise 100-150 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. İzmir’de bağış adı altında 100 bin lira talep eden okullar olduğunu bizzat duydum.”

“Veliler ekonomik olarak taciz ediliyor”

Çalık, velilerin kayıt döneminde büyük bir baskı altında bırakıldığını belirterek şunları söyledi:

“Özellikle birinci sınıfa kayıt yaptıran veliler ekonomik olarak ciddi şekilde zorlanıyor. Bazı okul idarecileri, velilere adres kontrolü bahanesiyle baskı kuruyor. ‘Faturalarınızı kontrol ederiz, kaydınız açığa çıkarsa yasal işlem başlatırız’ diyerek velileri korkutuyor ve bağış vermeye mecbur bırakıyorlar.”

Adres değişikliklerinin nedeni: Daha iyi eğitim koşulları

Velilerin daha iyi eğitim ortamına sahip okulları tercih etmek için adres değişikliğine yöneldiğini aktaran Çalık, bu durumun temel sebebinin okullar arasındaki eşitsizlik olduğunu belirtti:

“Milli Eğitim Bakanlığı tüm okullara eşit derecede yatırım yapmıyor. Birçok okulun fiziki koşulları yetersiz. Veliler de çocuklarını daha iyi koşullara sahip okullara göndermek istiyor. Ancak bu talepler, bağış adı altında istenen yüksek ücretlerle suistimal ediliyor.”

Çalık, bağış adı altında toplanan kayıt paralarının arkasında yatan temel sorunun, devletin okullar arasında eşit kaynak dağıtımı yapmaması olduğunu vurguladı:

“Çoğu okul adeta harabe durumda. Bakanlık bu okulların fiziki yapısını iyileştirmediği için veliler mecburen diğer okullara yöneliyor. Bu durum da kayıt parası adı altında büyük bir ekonomik sömürüye kapı aralıyor.”

Kayıt parası sorununa kalıcı çözüm için önerilerde bulunan Çalık, şu ifadeleri kullandı:

“Velilerin adres değişikliği yapmasını onaylamıyoruz ama onları da anlamak gerekiyor. Hiçbir anne-baba çocuğunu kötü koşullarda eğitim veren bir okula göndermek istemez. Tek çözüm, tüm okulları eşit şartlarda eğitim verecek hale getirmek. Böylece veliler de bu tür ekonomik baskılarla karşı karşıya kalmaz.”

Kayıt dönemi yaklaşırken birçok veli, çocuklarını iyi bir okula yerleştirebilmek için ciddi bir mali yük altına giriyor. Yasal olarak zorunlu olmayan bağışların, kayıt sürecinde bir koşul haline gelmesi ise hem velilerin tepkisini hem de eğitim sendikalarının eleştirilerini beraberinde getiriyor.

Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, okullarda kayıt adı altında bağış toplanmasının önüne geçilmesi ve tüm çocuklara eşit koşullarda, ücretsiz eğitim imkânı sağlanması gerektiğini vurguluyor.