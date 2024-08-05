Bingöl'de Gazi Ortaokulu'nda öğrencilerin izlediği bir Hamas videosu büyük tartışmalara yol açtı. Videoda, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Hamas’ın kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşma öğrencilere izletildi. Sosyal medyada yayılan bu video, eğitim politikaları ve devlet okullarında yapılan uygulamalar hakkında geniş bir yankı uyandırdı.

Valilikten açıklama ve soruşturma

Olayın ardından Bingöl Valiliği harekete geçti. Valilik, okuldaki Hamas videosunun ÇEDES protokolüne aykırı olduğunu belirterek soruşturma başlattı. Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, video içeriğinin eğitim standartlarına uygun olmadığı ifade edildi.

Eğitim-Sen'den tepki

Olayla ilgili Eğitim-Sen Bingöl Şube Başkanı Murat Korluelçi'nin de sert bir tepki gösterdiği bildirildi. Korluelçi, devlet okullarında böyle bir propagandanın yapılmasını eleştirerek, eğitim kurumlarının bu tür ideolojik içeriklerden uzak durması gerektiğini vurguladı.

Soruşturmanın devamı ve toplumsal tepkiler

Bingöl Valiliği tarafından başlatılan soruşturmanın detayları ve sonuçları merakla bekleniyor. Kamuoyunda bu tür olayların tekrarlanmaması için eğitim kurumlarındaki denetimlerin artırılması gerektiği düşünülüyor.