Maliye Bakanlığı, tapuda rayiç bedel üzerinden düşük beyanla vergi kaybına yol açanlara karşı harekete geçti. Yapay zekâ destekli taramalarla son beş yılı kapsayan inceleme başlatıldı. Gönüllü düzeltme yapanlar cezasız kurtulurken, aksi durumda vergi aslı, ziyaı cezası ve yıllık %53,25 oranındaki gecikme faizi vatandaşların karşısına çıkacak.

10 milyonluk ev 2,5 milyon gibi gösterildi

Uzmanlar, büyükşehirlerde kayıt dışılığın giderek görünür hâle geldiğini belirtiyor. Devlet, artık hem alıcıyı hem de satıcıyı sıkı takibe aldı. Özellikle 10 milyon TL’ye satılan bir evin tapuda 2,5 milyon TL gibi gösterilmesi doğrudan inceleme kapsamına giriyor.

Gecikme faizi %53,25

Eksik beyanın tespiti hâlinde hem alıcı hem satıcı, eksik ödenen tapu harcını ceza ve faizle birlikte ödemek zorunda kalıyor. Şu anda yıllık gecikme faizi %53,25 seviyesinde. Bu nedenle, 5 yıl öncesine ait eksik ödemelerin ciddi yük getirmesi bekleniyor.

Emlakçılar da radar altında

Sektör temsilcileri, emlakçıların da düşük komisyon faturası kesmesi hâlinde cezalı vergi riski taşıdığını ifade ediyor. Komisyonun bir kısmının rayiç bedel üzerinden faturalandırılıp kalanının elden alınması hâlinde, farkın tespit edilmesiyle geriye dönük tahsilat yapılabilecek.

AK Parti’den açıklama geldi

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, rayiç bedel düzenlemeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşın sırtına yeni yük bindirmeyeceğiz. Hem belediyelerin gelir ihtiyacını gözeten hem de vatandaşın hakkını koruyan dengeli bir yaklaşımı sürdüreceğiz” dedi.