Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde toplam 26 milyar 747,6 milyon lira borçlandı. İlk ihalede enflasyona endeksli, ikinci ihalede ise sabit faizli devlet tahvilleri piyasaya sunuldu.

Enflasyona endeksli tahvil ihalesi

Bakanlık, 5 yıl (1820 gün) vadeli ve 6 ayda bir yüzde 3,06 kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli tahvilin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede reel basit faiz yüzde 6,11, reel bileşik faiz yüzde 6,21 oldu.

Nominal teklif 6 milyar 602 milyon lira olarak gerçekleşirken, satış net 1 milyar 350,5 milyon lira olarak kaydedildi. Kamudan gelen 13 milyar liralık teklifin tamamı karşılandı, piyasa yapıcılarına ise 3,6 milyar liralık teklif üzerinden 2 milyar liralık satış yapıldı.

Sabit faizli tahvil ihalesi

İkinci ihalede 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,03 kupon ödemeli sabit faizli devlet tahvili ihracına imza atıldı. Basit faiz yüzde 29,86, bileşik faiz ise yüzde 32,09 olarak gerçekleşti.

Nominal teklif 30,5 milyar lirayı buldu; satış net 6,4 milyar lira oldu. Kamudan teklif gelmezken, piyasa yapıcılarından 15,7 milyar liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

Toplam borçlanma ve piyasa etkisi

Böylece Hazine, iki tahvil ihalesinde toplam 26 milyar 747,6 milyon lira borçlanmış oldu. Tahvillere gelen yoğun talep, devletin borçlanma ihtiyacını karşılamada piyasadan ciddi destek bulduğunu gösteriyor.