Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları'nın 2024 yılında 2 milyondan fazla seyirciye ulaşarak seyirci rekoru kırdığını açıkladı. 2025'te daha fazla oyun ve etkinlik hedefleniyor.

2024'te 2 milyon 149 bin seyirciye ulaşıldı

Devlet Tiyatroları, geçtiğimiz yıl 2 milyon 149 bin 361 seyirciyle önemli bir başarıya imza attı. Yıl boyunca 224 farklı oyun ve 737 turne ile seyirciye ulaşıldı.

Kamyon Tiyatrosu ile sanatın ayağa gitmesi sağlandı

Kamyon Tiyatrosu ile 55 il ve 80 ilçede 41 bin 848 kişi tiyatro ile buluşturuldu. Tiyatro sahnesi olmayan bölgelerde sanat etkinlikleri düzenlenerek geniş kitlelere ulaşıldı.

Uluslararası başarı ve teknik destek sağlandı

Devlet Tiyatroları, Avrupa Tiyatro Konvansiyonu ve Avrupa Festivaller Birliği üyeliklerini yeniden kazanarak uluslararası alanda yerini pekiştirdi. KKTC'ye sanatçı ve teknik destek sağlandı.

Kültür Yolu Festivalleri kapsamında rekor kırıldı

2024'te 9 tiyatro festivalinde 424 temsil sahnelenerek, 126 bin 163 seyirciye ulaşıldı. Kültür Yolu Festivalleri kapsamında ise 60 oyun ile 63 bin 518 izleyiciye hitap edildi.