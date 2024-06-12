Aydın dahil olmak üzere 5 farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda, firmanın üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere 29 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Yalova merkezli olarak Adana, İstanbul, Kütahya ve Aydın illerini kapsayan geniş çaplı bir soruşturmanın sonucunda gerçekleştirildi.

Binlerce mağdurun şikayeti üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunu başlattı. 2 yıldır devam eden gizli soruşturma sürecinde, mağdurların internet, telefon ve SMS yoluyla "bedava tatil kazandınız" gibi vaatlerle kandırıldığı belirlendi.

Dolandırıcılık şebekesinin işleyişi

Mağdurlar, Termal ilçesindeki bir otelde ağırlanarak devre mülk hissesi satışına ikna edildi. Zanlılar, sahte alıcı ailelerin bulunduğu satış masalarında psikolojik baskı kurarak mağdurları dolandırdı. Hukuki sorunların önlenmesi için 21 farklı şirket kuruldu ve dosyalar birbirine devredilerek zanlıların izlenmesi engellendi.

Operasyonda, firmanın üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere toplam 29 kişi gözaltına alındı. Mağdurların kaybının 50 milyon liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor, ancak bu rakamın artabileceği belirtiliyor.