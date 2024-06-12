Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, binlerce mağdurun şikayetleri üzerine harekete geçildi. 2 yıldır süren gizli soruşturma neticesinde, şebekenin mağdurları "bedava tatil kazandınız" diyerek Termal ilçesinde bir otelde topladığı belirlendi.

Otelde düzenlenen toplantılarda mağdurlara devre mülk hisseleri satıldığı, satış masalarında sahte alıcı ailelerin bulunduğu ve mağdurlara psikolojik baskı yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, mağdurların hukuki yoldan kendilerine sıkıntı oluşturmaması için 21 farklı şirket kurulduğu ve hisse satışını yapan firmanın dosyalarını başka bir firmaya devrettiği tespit edildi.

Operasyon kapsamında, şebekenin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu toplam 29 kişi gözaltına alındı. Şu ana kadar gelen başvurulara göre, şebekenin "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 50 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Ancak bu rakamın başvuruların artmasıyla birlikte daha da yükselebileceği tahmin ediliyor.