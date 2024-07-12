YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Yalova'da "devre mülk" satışıyla binlerce kişinin dolandırılmasına ilişkin soruşturmada, şüphelilerin bir odayı binlerce kişiye sattığı, mağdurların kullanmadıkları devre mülkler için aidat ödemeye zorlandığı, kabul etmeyenler hakkında da icra takibi başlattıkları belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yalova'da aynı devre mülkün binlerce kişiye satıldığı iddiaları üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 yıl önce soruşturma başlatıldı.

Gizlilikle devam eden soruşturmada, Orhan K'nin elebaşı olduğu öne sürülen şebeke, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen ay Yalova'nın da aralarında bulunduğu 7 ilde düzenlenen iki ayrı operasyonla çökertildi.

Orhan K'nin de aralarında bulunduğu 14 zanlının tutuklandığı, 22 şüphelinin ise adli kontrolle salıverildiği soruşturma kapsamında, şüphelilerin bir odayı binlerce kişiye sattığı, mağdurların kullanmadıkları devre mülkler için aidat ödemeye zorlandığı, kabul etmeyenler hakkında da icra takibi başlattıkları tespit edildi.

Şebekenin, şüpheliler arasında bulunan tapudaki bir memur aracılığıyla usulsüz işlemler yaptırdığı iddia edildi.

- "Bir odayı 52 bin kişiye satacak şekilde hisselendirmişler"

Mağdurlardan yaklaşık 1500'ünün avukatlığını üstlenen Ferhat Satan, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren organizasyonun 1999 yılından dahi mağdurlarının olduğunu belirtti.

Şebekenin 87 odadan ibaret devre mülkün satışını yaptığını anlatan avukat Satan, şöyle konuştu:

"İlk dönemlerde her bir odayı 104 kişiye satacak şekilde tapu kayıtlarını düzenlemişler. Verilen tapularda bir odanın 1/104 payı satıldığı için oda 104 kişiye satılmış. Bir yıl 52 hafta olduğuna göre bu dönemde odanın en fazla 52 kişiye satılması gerekirken bunun 2 katı kişiye satılmış. Bu şekilde herkesin en az 1 hafta tatil yapma hakkı olacağı belirtilerek bu satışlar yapılmış. Bu dönemde Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre devre mülk hakkının 15 günden kısa süreli olması yasak fakat kanuna aykırı olarak satışlar 1 haftalık yapılmış. Daha sonra her bir odayı 521'er kişiye satılacak hale getirerek toplamda 45 binin üzerinde insana ulaşmışlar. "

Operasyondan 2 ay önce de organizasyonun yeni bir formüle geçtiğini, bir odayı 52 bin kişiye satacak şekilde hisselendirme yaptıklarını anlatan Satan, "Üstelik son dönemde yapmış oldukları tapu devirleri hacizli devirler. Burada vatandaşların çok ciddi mağduriyeti var. Bir oda 52 bin kişiye satılır mı? Bir kişiye 1000 yılda bir sıra geliyor." ifadelerini kullandı.

- "Farklı paravan şirketler kurarak icra takibinden kaçmışlar"

En son kurulan paravan şirketin hesap hareketleri incelendiğinde günde ortalama 2 milyon lira sadece aidat toplanıldığı bilgisine ulaşıldığını dile getiren Satan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soruşturmada her ne kadar 35-40 bin mağdurdan bahsedilse de sadece tapu kayıtlarından bakılsa bile yaklaşık 70-80 bin mağdurun olduğu anlaşılmakta. Bunlar sadece tapu alabilen sayısı. Bir o kadar da tapu alamayan mağdur var. Bir o kadar da eskiden gelen mağdur var. Bunların Kuşadası'ndaki oteli, oradaki şirketler üzerinden yaptığı satışlar, Emet'te yaptığı satışlar da hesaba dahil edildiğinde 160 binin üzerinde mağdurdan bahsedilebilir. Dolayısıyla sayı çok daha trajik, çok daha büyük."

Avukat Ferhat Satan, zanlıların sürekli paravan şirket kurduğunu ve icra takibinden kaçtığını öne sürerek, "Birçok meslek ve yaş grubundan müvekkilim var. Maalesef bunların aldatıcı vaatlerine kanmışlar." dedi.

- Ürdünlü profesörün 1,5 milyon dolar dolandırıldığı iddiası

Satan, kendilerine başvuran devre mülk mağdurları arasında bu sebeple iflas edenlerin, eşinden boşananların ve icralık olanların bulunduğunu söyledi.

Zanlıların Ürdünlü İbrahim Masoud'unun da ortaklık vaadiyle 1 milyon 523 bin dolar dolandırdığını öne süren Satan, "Müvekkilim Ürdünlü profesör olan İbrahim bey, Türkiye'ye hayran bir insan ve bir gün İstanbul'a geziye geldiğinde bir tanıtım esnasında buraya kendisinin de ortak olabileceği gibi birtakım aldatıcı ve hileli vaatlerle hisse satışı yapıyorlar. 1 milyon 523 bin dolarlık bir satıştan bahsediyoruz. Otelin içerisindeki kral dairesi olarak bilinen odasında müvekkilimi yaklaşık 2 hafta konaklatıp ikna etmek için gereken her şeyi yapmış ve bunu başararak bütün servetini elinden almışlar." ifadesini kullandı.

Satan, şüphelilerin 1 milyon 523 bin doların tamamını nakit almadığını vurgulayarak, "Ürdün'de 'geri dönülmez vekalet' şeklinde bir vekalet türü var. Oradaki bütün taşınmazlarına geri dönülmez vekaletle el koyuyorlar. Ayrıca 400 bin doları nakit şekilde kendisinden alıyorlar. Bugün geldiğimiz noktada dekontlardaki imzaların kendilerine ait olmadığını ileri sürerek itiraz ediyorlar. Fakat paranın büyük bir kısmı şirket çalışanlarının hesaplarına gitmiş, dekontlarda imzaları var. Bununla ilgili de bir dosya daha hazırladık ve yakında savcılığa da suç duyurusunda bulunacağız." diye konuştu.

- Olay

Yalova'nın Termal ilçesindeki bir termal otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı. Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, 8-10 milyar lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 2 kişi savcılıktan salıverilmiş, nöbetçi hakimliğe çıkarılan 16 zanlı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmış, örgütün elebaşı olduğu ileri sürülen Orhan K. dahil 11 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatıyla 27 Haziran'da Yalova, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bu defa da muhasebe, sözleşme ve pazarlama işlerini yaptıkları belirtilen Yalova'da 6, Balıkesir'de 3 ve İstanbul'da bir şüpheliyi gözaltına almıştı. Adli mercilere sevk edilen 10 kişiden biri savcılıktan serbest bırakılmıştı. Hakimliğe sevk edilen 9 kişiden 3'ü tutuklanmış, 6'sı adli kontrolle serbest bırakılmıştı.