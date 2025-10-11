Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad, muhalif güçlerin başkent Şam’a yaklaşmasıyla ülkeyi terk ederek ailesiyle birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’ya sığındı. Almanya merkezli Die Zeit gazetesi, Esad’ın Moskova’daki yaşamına dair çarpıcı detaylar aktardı.

Moskova’daki yaşamı

Habere göre Esad, Rus güvenlik güçleri tarafından korunan, mermer banyolar ve özel korumalarla çevrili lüks bir kulede sessiz bir yaşam sürüyor. Sokağa çıkmaktan kaçınan Esad, vakitlerinin büyük kısmını internette oyun oynayarak geçiriyor.

Kaçışı ve akıbeti

Esad, günümüz Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki muhalif güçler Şam’a yaklaşırken ülkeden ayrıldı. Başkent Şam’dan havalanan uçağı Humus semalarında radardan kaybolmuştu. Moskova’ya ulaşmasıyla birlikte Esad’ın akıbeti uzun süredir belirsizliğini koruyordu.

Alman medyasının iddiası

Die Zeit gazetesi, “Sessiz Kasap: Beşar Esad” başlığıyla yayımladığı haberde, Esad’ın ekran bağımlısına dönüştüğünü ve Moskova’da sosyal hayata neredeyse hiç katılmadığını öne sürdü.