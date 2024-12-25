Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi aileleri unutmayan Nazilli Belediyesi ilçe genelinde odun dağıtımı yaparak yürekleri ısıtmaya devam ediyor. Budanan ağaçları ailelere ulaştıran ekipler, yağışlar nedeniyle Evranlı Mezarlığı bölgesinde ağaçların devrildiği haberini alır almaz iş makineleri ile bölgeye koştu.

Bazı mezar taşlarına zarar verdiği tespit edilen ağaçlar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri tarafından şantiyeye taşınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere çuvallara konuldu.

Yağmurun dinmesini beklemeden çalışmalara devam eden personeller ise, daha fazla yakacağın yaşlı ve engelliler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine iletilmesi için mesai gözetmeksizin sahada olduklarını ifade etti.

Çalışmalarından dolayı tüm ekibine teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Biz her şeyin ötesinde sosyal belediyecilik anlayışımızı en üst seviyede tutarak halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kış aylarının gelmesiyle birlikte yakacak ihtiyacı da arttı. Muhtarlarımız aracılığıyla tespit ettiğimiz ailelerimize yardımlarımızı ulaştırıyoruz” dedi.