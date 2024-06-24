Derebucak ilçesine bağlı Gencek Mahallesi yakınlarında meydana gelen kaza, büyük üzüntüye neden oldu. Mehmet Kaplan (51) idaresindeki 42 BCT 75 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilerek sürücüsü Kaplan'ı altında bıraktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yapılan incelemede, sürücü Mehmet Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaplan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.