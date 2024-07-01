Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde kente kazandırılan Ada Modern Sanat Galerisi, çağdaş sanatın özel yapıtlarından oluşan sergilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Açıldığı günden bu yana pek çok sanat buluşmasına aracılık eden Ada Modern Sanat Galerisi bu kez dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil ile müzisyen ve ressam Erol Evgin’in “Yan Yana” adlı sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Küratörlüğünü sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun üstlendiği serginin açılışı Ada Modern Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir kokteylle yapıldı. Serginin açılışına Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, müzisyen ve ressam Erol Evgin, KUSAV Başkanı Levent Köylü, serginin Küratörü İbrahim Karaoğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü, “Ada Modern Sanat Galerisi’nin açılışını yaptığımız günden beri çok değerli isimlerin eserlerine büyük bir onurla yer veriyoruz. Bugün çok kıymetli iki büyük sanatçımızın eserlerinin yer aldığı “Yan Yana” isimli sergimizi siz değerli sanatseverlerin beğenisine sunduk. Sizlere keyifli bir sanat yolculuğu diliyorum” dedi.

Başkan Ömer Günel ise, “Değerli sanatçımız Erol Evgin ve dünyaca ünlü ressamımız Devrim Erbil’in eserlerinin yer aldığı bu kıymetli sergiye hepiniz hoş geldiniz. Uzun yıllardır birçok eseriyle sanat dünyasında önemli yeri olan iki değerli ismi Ada Modern Sanat Galerisi’nde ağırlamaktan büyük keyif duyuyoruz. Erol Evgin, sanatçı kimliğine uzun yıllardır aşina olduğumuz bir isim. Bugün burada ressam yönüyle de bizlerle buluştuğu için kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Müzisyen ve ressam Erol Evgin ise, “Yaklaşık 25 yıldır resim sanatıyla uğraşıyorum. Eserlerimde genellikle topraklarımızda mimari açıdan iz bırakan dönemleri işliyorum. Devrim Erbil, benim daha öğrencilik yıllarımda akademide önemli bir isimdi. Kendisiyle birlikte sizlere eserlerimizi sunduğumuz için çok mutluyum. Ayrıca atmosferine hayran kaldığım Ada Modern Sanat Galerisi’nde sizlerle buluştuğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ediyorum” dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi aldığı yıllarda resme başlayan Erol Evgin ile hocası Devrim Erbil’in birbirinden seçkin eserlerinden oluşan “Yan Yana” isimli sergi 4 Temmuz’a kadar Ada Modern Sanat Galerisi’nde izlenebilecek. Kendilerine özgü biçemlerle, yaşadıkları mekânlar üzerinden özgün ve büyülü sanatsal yapıtlar üreten ünlü ressam Devrim Erbil ve müzisyen/ressam Erol Evgin’in ‘Yan Yana’ adlı sergisi, son yılların en önemli ve özel sanat buluşmalarından birisi olarak kabul ediliyor.