Takahashi ve ekibi, 2 Mayıs'ta Kyoto Üniversitesi Hastanesi'nde yaptıkları açıklamada, ilacın insanlar üzerindeki deneylerinin eylülde başlayacağını duyurdu. Deneylerin başarılı geçmesi durumunda, ilaç ilk etapta konjenital dişsizlikten muzdarip hastalara verilecek. Bu rahatsızlık, bazı kişilerde doğuştan diş eksikliğine yol açarak çene gelişimini ve yemek yeme alışkanlıklarını olumsuz etkiliyor.

Eylülde başlayacak deneylerin Ağustos 2025'e kadar sürmesi planlanıyor. Deneylere, arka dişlerinden en az biri eksik olan 30-64 yaş aralığındaki 30 erkek katılacak. Deneklere damardan uygulanacak ilacın diş gelişimine nasıl katkı sağlayacağı gözlemlenecek. Hayvan deneylerinde bugüne kadar önemli bir yan etki gözlemlenmedi.

İlaç gelişimi ve mekanizması

Geliştirilen ilaç, 2023 yılında kemik gelişimini sağlayan proteinleri engelleyen USAG-1 molekülüne etki ederek çalışıyor. USAG-1 molekülünün etkilerini baskılayarak diş oluşumunu mümkün kılan ilaç, fare ve beagle köpekleri üzerinde yapılan çalışmalarda tekrar diş gelişimini sağladı.

Gelecek planları

Yetişkinler üzerindeki deneylerin ardından, ilaç 4 veya daha fazla dişi doğuştan oluşmamış 2 ila 7 yaşındaki çocuklarda test edilecek. Katsu Takahashi, ilacın protez ve implant gibi mevcut tedavi yöntemlerine ek olarak üçüncü bir seçenek sunmasını hedeflediklerini belirtti.