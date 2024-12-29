Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile bir dargın bir barışık olan oyuncu Devrim Özkan, ikinci kez ayrılık acısı yaşadı. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Özkan’ın duygusal hali dikkatlerden kaçmadı.

Devrim Özkan, 2023 yazında ABD’nin Miami şehrinde birlikte görüntülendiği Galatasaray yıldızı Lucas Torreira hakkında, ilişkilerini onayladığı bir açıklama yapmıştı. Ocak ayında ayrılan çift, kısa bir süre sonra tekrar bir araya gelse de ilişkileri uzun sürmedi.

Özkan, İbrahim Selim’in programına katılarak ilişkisinin sonlanması hakkında konuştu. “Son ilişkin sana ne kazandırdı?” sorusuna Özkan, şu yanıtı verdi: “Ne kadar çok sevsen de birini, asla hayallerinden vazgeçmeyecek kadar ileri gitme sınırını kimseye tanıma.”

Geçtiğimiz dönemde Lucas Torreira ve Devrim Özkan, birlikte Uruguay’a seyahat etmişti. Memleketlerinden fotoğraflar paylaşan ikili, hayranlarından binlerce beğeni almıştı. Ancak ayrılığın ardından sosyal medya hesaplarında birbirlerini takibi bıraktıkları ve birlikte yayınladıkları fotoğrafları sildikleri gözlemlendi.

Lucas Torreira ise bu konuda sorulan sorulardan kaçındı ve “Doğru ya da yanlış, bu konuda hiçbir şey sormayın,” şeklinde açıklama yaptı.

Devrim Özkan kimdir?

Devrim Özkan, 2 Eylül 1998 tarihinde Muğla’da doğdu ve Milas-Bodrum’da büyüdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne devam ederken 1. sınıfın sonunda eğitimini yarıda bıraktı ve İstanbul’a yerleşerek oyunculuk kariyerine ilk adımını Rüya dizisiyle attı.

Vatanım Sensin ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi tarihi yapımlarda yer aldı. Ardından Ramo dizisinde rol aldı. İki sezon boyunca Vuslat dizisinde başrol oynadı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül Acarerk karakterini canlandırarak geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Son olarak Ne Gemiler Yaktım dizisinde Fidan Hersekli rolüyle izleyicilerle buluştu.