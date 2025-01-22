Devrim Özkan, Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira ile ilişkisini bitirmesinin ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Özkan, "Sadakat nadir bulunur. Eğer bulursan, ona sahip çık" mesajı ile ilişkisi hakkında gönderme yapıldığı iddia edildi.

İlişkiyi sonlandıran Özkan’dan açıklama

Devrim Özkan, ilişkiyi bitirmelerinin ardından yaptığı açıklamada, hayatın bazen beklenmedik şekilde gelişebileceğini belirterek, "Herkes kendi hayatına bakıyor şu anda" dedi ve yollarını dostça ayırdıklarını vurguladı.

Devrim Özkan ve Lucas Torreira, geçtiğimiz aylarda ikinci bir şans vermiş ancak sonrasında ilişkilerini sonlandırmışlardı. Özkan, Torreira’yı maçlarda sıkça yalnız bırakmamış, ancak sonunda çiftin yolları ayrılmıştı.