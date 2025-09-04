Bakteriyel cilt enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan Dextrocin krem hakkında kullanım şekli, yan etkileri ve güncel fiyat bilgisi…

Dextrocin krem nedir?

Dextrocin krem, etkin maddesi mupirosin olan ve yalnızca cilt yüzeyinde etkili bir antibiyotiktir. Özellikle bakterilerin yol açtığı yüzeysel cilt enfeksiyonlarının tedavisinde tercih edilmektedir.

Dextrocin krem hangi hastalıklarda kullanılır?

Dextrocin krem şu rahatsızlıkların tedavisinde reçete edilmektedir:

İmpetigo: Ciltte kabarcık ve yaralara yol açan bakteriyel enfeksiyon

Folikülit: Kıl kökü iltihabı ve çıban

Küçük apse ve yara enfeksiyonları

Ameliyat sonrası dikiş hattında gelişen iltihaplar

Dextrocin krem nasıl kullanılır?

Enfekte bölge temizlendikten sonra ince tabaka halinde sürülür.

Genellikle günde 2–4 kez uygulanır.

Tedavi süresi çoğunlukla 7–10 gün arasında değişir.

Doktor önerisi olmadan daha uzun süre kullanılmamalıdır.

Dextrocin kremin yan etkileri nelerdir?

Dextrocin krem genellikle iyi tolere edilse de bazı yan etkiler görülebilir:

Yaygın: Kızarıklık, kaşıntı, yanma, tahriş

Nadir: Alerjik reaksiyon, nefes darlığı, döküntü, sindirim sistemi şikayetleri

Uyarı: Göz, ağız ve burun mukozasıyla temas ettirilmemelidir. Hamilelik ve emzirme döneminde ise yalnızca doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Dextrocin kremin fiyatı ne kadar?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) verilerine göre Dextrocin krem 15 gramlık tüpün eczane satış fiyatı 136,35 TL olarak belirlenmiştir.