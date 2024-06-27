Konferansın son gününde katılımcılarla bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çocukların özgür bireyler olarak sorgulayan, düşünen ve bilimden yana bir eğitim alması gerektiğini vurgulayarak, dezavantajlı mahallelerde “Buradayız” mesajını vermek istediklerini söyledi.

Eşit eğitim vurgusu

Konferansta konuşan Başkan Mutlu, Konak’ın farklı bir demografik yapıya sahip olduğunu belirterek, “Konak, en yoksul ve en zengin, en eğitimli ve eğitime erişemeyenlerin bir arada yaşadığı yer. Dezavantajlı mahallelerde ‘Buradayız’ demek istiyoruz. Amacımız herkesin eşit olduğu ve kendini iyi hissettiği bir Konak oluşturmak. Semt merkezlerindeki ve dezavantajlı mahallelerde Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak çalışmaları önemsiyoruz. Bütün çocukların eşit eğitim alması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Kemeraltı’nda yeni merkez

Başkan Mutlu, Kemeraltı’nda anne ve çocukların birlikte zaman geçirebilecekleri bir merkez açma hazırlığında olduklarını belirtti. “Eğitimden uzak kalan çocukları anneleri ile birlikte sokağa çıkaracak ilk merkezimizi Kemeraltı’nda açmayı planlıyoruz. Ayla Ökmen Semt Merkezi binamızda artık çocuklar oynayacak, kadınlar eğitim alacak. Herkesin eşit olduğu bir Konak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Sivil toplumun gücü

Global Hope Network International Türkiye Temsilcisi ve Toplumsal Dönüşüm Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Kurucu Başkanı Başak Çelik, Konak Belediye Başkanı Mutlu’ya teşekkür ederek, “Dezavantajlı mahallelerde kadının, gencin, çocuğun her alandaki gelişimine kararlı ve istikrarlı bir kamu iradesi görmekten mutluyuz. Başkanımızın destekleri sayesinde kendimizi güçlü hissediyoruz” dedi.