Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 136 sayılı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı. Bültende basın organlarında yer alan haber ve bilgilerin doğruluğunu anlatan içerikler yer alıyor.

Dezenformasyon nedir?

İngilizce'den Türkçe'ye geçen 'dezenformasyon' kelimesi, yanlış bilgilendirme anlamındaki “disinformation” kelimesinden geliyor. Sosyal medya ya da basın yayın organları aracılığıyla halkı yanlış yönlendirmek amacıyla kirli bilgilerin kasıtlı olarak yayılmasına 'dezenformasyon' deniyor.

Dezenformasyon, çarpıtılmış ve yanlış bilgi ile kamuoyu oluşturmak ya da kaosa yol açmak için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

Bültendeki içerikler

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Tarafından Yayımlanan Dezenformasyon Bülteni'nde ana başlıklar şu şekilde:

- “Türkiye, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için İhtiyaç Duyulacak Yakıt Hammaddesi Olan Uranyumun Nijer’den Tedarik Edilmesine Yönelik Girişimlerde Bulundu” İddiası

- “Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Nedeniyle Okula Uzaklığı 2 Kilometreden Az Olan Öğrencilerin Okula Servisle Taşınmayacağını Bildirdi” İddiası

- “Yakıt Parası ve Kiralama Ücreti Verilmediği için Helikopterler Yangına Müdahale Edemedi” İddiası

- “Meclis Kararıyla Vatandaşlara Son 3 Senelik Kart Aidatlarının İade Edileceği” İddiasıyla Yapılan Paylaşımlar

- “Türkiye, İdlib’deki Elektrik Transformatörlerini Söküp Ülkesine Taşıyor” İddiası

Ayrıntılı bilgi ve bültenin tamamını okumak için T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz.