İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Konya’nın Meram ilçesinde yapılan TOKİ konutları ile ilgili sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı. İddialara göre, söz konusu konutların Suriyelilere tahsis edileceği öne sürülmüştü.

Merkezden yapılan açıklamada, bu iddiaların kamuoyunu manipüle etmeye yönelik olduğu ve asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Konutlar ile ilgili ortaya atılan benzer iddialar daha önce de yalanlanmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”

Daha önce de yalanlanmıştı

Bu tür iddiaların geçmişte de gündeme geldiğini hatırlatan yetkililer, TOKİ projelerinin Türk vatandaşlarının barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunu vurguladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Konya'nın Meram ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen yaşam alanı ile ilgili bazı sosyal medya​ hesaplarından manipülatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, Konya'nın Orta Toroslar'daki ilçesi Hadim'e yapılan Bozkır Barajı'nın suları altında kalacak Dedemli Mahallesi'nin sakinleri için Meram ilçesinde yapılan konutları göstermektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde inşa edilen bu toplu konutlar, Konya-Karaman kara yolu üzerinde bulunmaktadır.

Konutlar ile ilgili ortaya atılan benzer iddialar daha önce de Merkezimizce yalanlanmıştır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Konya'nın Meram ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen yaşam alanı ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından manipülatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.



Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, Konya'nın Orta Toroslar'daki ilçesi Hadim'e yapılan Bozkır… https://t.co/S3BOYxr7JH — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) December 24, 2024