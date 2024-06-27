İSTANBUL (AA) - DFSK Türkiye Genel Müdürü Çınar Noyan, "Bugün DFSK'nın yeni dönemini amiral gemisi SUV modeli E5 ile başlatıyoruz. Yeni sunduğumuz E5 modelimiz ile SUV segmentinde konumumuzu güçlendireceğiz." dedi.

Çin'in en büyük dört otomobil üreticisinden biri olan DFSK, şarj edilebilir hibrit SUV modeli E5’i, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla tanıttı.

Türkiye’de SHS Otomotiv distribütörlüğünde binek ve ticari araçlarıyla faaliyet gösteren DFSK’nın yeni modeli E5, 7 kişilik oturma kapasitesi, şık tasarımı ve 1150 kilometreye varan sürüş menziliyle D-SUV segmentinde konumlanıyor.

-"DFSK adına yeni dönemi E5 ile başlatıyoruz"

DFSK Türkiye Genel Müdürü Çınar Noyan, toplantıda yaptığı konuşmada, DFSK modellerinin dayanıklılık, verimlilik ve ulaşılabilir fiyat avantajlarıyla rekabete farklı bir soluk getirdiğini dile getirdi.

Noyan, "Bugün DFSK’nın yeni dönemini amiral gemisi SUV modeli E5 ile başlatıyoruz. Yeni sunduğumuz E5 modelimiz ile SUV segmentinde konumumuzu güçlendireceğiz. DFSK E5, bizim için yeni dönemin en önemli ürünü olacak. Ticari araçlardaki uzmanlığıyla öne çıkan bir markaydık ve yeni SUV modellerimizle bu uzmanlığımızı daha da genişleteceğiz." diye konuştu.

Yeni DFSK E5’in, sektördeki önemli rakiplerle rekabet etmelerini sağlayacak bir ürün olduğunu belirten Noyan, "E5’in ardından birçok yeni ürünle DFSK’nın Türkiye’de arzu edilir bir marka olmasını sağlayacağız. Önümüzdeki 2 ay içerisinde C+ SUV modelimiz E4’ü benzinli olarak sunacağız. Eylül ayında B-SUV modelimiz plug-in hibrit ve tam hibrit olarak gelecek. Yıl sonunda D+ SUV konumunda olan E6’yı tüketicilerle buluşturacağız. Böylece yeni dönemde tamamen yeni modellerle ürün yelpazemizi hızla genişleteceğiz." dedi.

-"E5'i 24 ilde çeşitli yükseklikte 5 bin kilometreyi aşan şekilde test ettik"

DFSK E5’in satışa sunulmadan önce Türkiye’de zorlu yol şartlarında ve koşullarda kapsamlı şekilde test edildiğini anlatan Noyan, sözlerine şöyle devam etti:

"DFSK E5’i 24 ilde çeşitli yükseklikte 5 bin kilometreyi aşan şekilde test ettik. Sıcak, soğuk, yağışlı ve kuru olmak üzere bütün iklimlerde ve farklı yüksekliklerde aracı denedik. Sürüş kalitesinden batarya dayanıklılığına ve konforuna kadar tüm testlerden geçti. Bunun için Çin’den 5 mühendis bize eşlik etti ve şimdi sonuna kadar güvendiğimiz bu ürünü Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz bu ürünü 'oyunu değiştirmeye geliyoruz' iddiasıyla satışa sunuyoruz ve benzinli araç fiyatına plug-in hibrit sunan bir marka olarak rekabete farklı bir boyut getiriyoruz. Biz oyunu ürün kalitesiyle ve teknolojiyle değiştireceğiz. Tüm modellerimizi rekabetçi ve ulaşılabilir rakamlarla ülkemize ulaştırmak istiyoruz. Cazibesiyle ve tutkusuyla otomobili kullandığınızda iyi hissettiren bir marka olacağız. Satış sonrası eğitimlerimizle birlikte DFSK Türkiye’nin servis hizmetleri ve yedek parçalarıyla bütün Avrupa’yı desteklemesini hedefliyoruz."

-"Türkiye, DFSK için Avrupa’ya açılan kapı konumunda"

Seres Group Denizaşırı Başkanı Zhang Xingyan ise DFSK markasının en yeni plug-in hibrit elektrik aracı E5'in Türkiye'deki sunmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Zhang Xingyan, şirket olarak misyonlarının, "otomotiv enerji dönüşümünü harekete geçirmek ve daha akıllı bir mobil yaşam yaratmak" olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye’de sunduğumuz E5 modeli, en son teknolojiyi entegre ediyor ve sürdürülebilir kalkınma konusunda kararlılığımızı simgeliyor. DFSK markasının geçen ekim ayında Türkiye'de piyasaya sürülmesinden bu yana, ürünlerimizi ve iş birliği modellerimizi sürekli olarak iyileştirdik. Türkiye pazarı DFSK için stratejik öneme sahip ve Türkiye'yi Avrupa'ya açılan bir kapı olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Avrupa'da üretim tesisleri kurma planlarımızdan biri olan Türkiye, en önemli aday ülke konumunda. Türkiye pazarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, Temmuz ayından itibaren kapsamlı satış sonrası eğitimleri başlatmayı planlıyoruz. Her tüketiciye uygun ve profesyonel hizmet sunabilmek için güçlü bir satış ve hizmet ağı kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca, yerel hükümetler ve iş ortaklarıyla aktif işbirliği yaparak yeni enerji araçları endüstrisinin gelişimine katkıda bulunuyoruz."

- Dikkati çeken tasarım

Öte yandan toplantıda aktarılan bilgilere göre, DFSK’nın yeni modeli E5, tasarımıyla yenilikçi yaklaşımını ortaya koyuyor. Güçlü SUV tasarımını, yenilikçi teknolojilerle birleştiren E5, modele özgü LED aydınlatmalı ön panjuru, fütüristik alt ızgarası, şerit arka ışıklandırma imzası, aerodinamik tasarımı ve geleceği ifade eden yeni E logosuyla dikkati çekiyor. Sürtünmeyi azaltan 19 inç jantlar ise şıklığı daha ileriye taşırken verimliliği de artırıyor.

DFSK E5, 7 kişilik koltuk kapasitesiyle geniş ailelerin de ihtiyaçlarına yanıt veriyor. 7 koltuğun tamamında yüksek konforlu bir yolculuk deneyimi vaat eden DFSK E5, konforlu koltukları, geniş görüş açıları, yüksek kaliteye sahip malzemeleri ve lüks detaylarıyla D-SUV segmentinin yeni yıldızı olmayı hedefliyor.

4760 milimetre uzunluğa, 1865 milimetre genişliğe, 1710 milimetre yüksekliğe ve 2785 milimetre aks aralığına sahip DFSK E5, 5 koltuk dik konumdayken 465 litre, arka koltukların tamamı katlandığında 1432 litreye varan bagaj hacmiyle ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor.

- Plug-in hibrit teknolojisiyle sıra dışı sürüş deneyimi

DFSK E5, şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip motoruyla birlikte tam elektrikli araçlardaki menzil kaygısını ortadan kaldırırken aynı zamanda elektrikli araç konforunun yaşanmasına da öncülük ediyor. Özellikle şehir içi sürüşlerde tamamen elektrikli olarak hareket edebilen E5, uzun yolculuklarda ise toplam 1150 km’ye varan sürüş menzili sunuyor.

Şarj edilebilir bataryası sayesinde 87 kilometreye kadar elektrik gücüyle yol alabilen DFSK E5, şehir içerisinde trafikte yakıt tasarrufunu üst seviyeye çıkarıyor. Elektrik öncelikli işleyişi nedeniyle aynı zamanda yüksek performansıyla da dikkati çekiyor.

1.5 litrelik 108,6 HP benzinli motoru, 130 kW (174 HP) elektrikli motoruyla kombine eden DFSK E5, 300 Nm maksimum torka sahip. 0-50 km/s hızlanmasını 2,9 saniyede tamamlayan E5, 7,4 saniyelik 0-100 km/s hızlanmasıyla da yüksek bir performans ortaya koyuyor. 17.52 kWsa bataryaya sahip DFSK E5, 6.6 kW AC şarj hızıyla 4 saatte tamamen doldurulabiliyor. E5’in bataryası tamamen dolu olduğunda aracın ortalama yakıt tüketimi ise 1,2 litre/100 km seviyesine düşerek yüksek verimliliğe ve çevreciliğe sahip bir sürüş sunuyor.

Önden çekişli DFSK E5, yakıt verimliliğini maksimuma çıkaran e-CVT otomatik şanzımanla eşleştirildi. Sürüş dinamikleri konusunda da konfor özellikleriyle öne çıkan yeni SUV modeli, önde McPherson Bağımsız Süspansiyonlara ve arkada Çok Noktadan Bağlantılı Bağımsız Süspansiyon Sistemi’ne sahip.

DFSK E5’in şarj edilebilir hibrit teknolojisi, aynı zamanda araçta farklı elektrikli cihazlara güç veren V2L özelliğine de sahip. Bu Çift Yönlü Şarj Özelliği sayesinde çok farklı elektrikli aletleri çalıştırmak veya tüm elektrikli aletleri şarj etmek mümkün oluyor.

- İki donanım seviyesiyle sunuluyor

DFSK, yeni SUV modeli E5’i Türkiye’de Comfort ve Elegance olmak üzere iki farklı seviyeyle sunuyor. DFSK E5 Comfort ,1 milyon 890 bin liradan ve DFSK E5 Elegance da 2 milyon 290 bin liradan alıcı buluyor.

DFSK E5’in siyah iç tasarımı hakim olduğu giriş seviyesi modeli Comfort donanımında, sunroof, LED aydınlatmalı E logosu, LED ön-arka farlar, LED gündüz farları, elektrikli ayarlanabilir sürücü ve ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı ve dijital sürücü göstergeleri, Apple ve Android akıllı telefon bağlantı özellikleri ve deri koltuk döşemeleri standart olarak yer alıyor.

E5’in ürün gamının en üzerinde yer alan ve bej iç tasarımıyla dikkati çeken Elegance donanımı ise Comfort donanımına ek olarak 360 derece panoramik HD çevre görüş kamerası, elektrikli bagaj kapağı, 12 hoparlör ses sistemi, panoramik açılabilir cam tavanı, 19 inç alüminyum alaşımlı sürtünme önleyici özellikli jantları, perde hava yastıkları, negatif iyon teknolojisiyle havayı temizleyen otomatik klima, kablosuz şarj ve daha gelişmiş güvenlik/sürücü asistanı sistemleriyle öne çıkıyor.

-DFSK E5’te güvenlik özellikleri

DFSK E5’in Comfort donanımı, yüksek standartlara sahip güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor. Sürücü/yolcu hava yastığı, sürücü/yolcu yan hava yastığı, geri görüş kamerası, hız sabitleme sistemi, acil fren uyarısı, yokuş kalkış kontrol asistanı ve yokuş iniş kontrol asistanı gibi birçok güvenlik özelliğini standart olarak sunuluyor.

DFSK E5’in Elegance donanımında ise Panoramik Park özelliği sunan geri görüş kamerası, 360 derece panoramik kamera, kör nokta uyarı sistemi (BSD), şerit değiştirme asistanı (LCA), arka çarpışma uyarısı (RCW), arka çapraz trafik uyarısı (RCTA) ve kapı açma uyarısı (DOW) gibi özellikler bulunuyor.

DFSK E5 modelinde sunulan güvenlik özelliklerinden şerit değiştirme asistanı (LCA), şerit değiştirme sırasında potansiyel tehlikeleri tespit ederek sürücüyü uyararak olası çarpışmaların önüne geçiyor. Arka çarpışma uyarısı (RCW) ise arkadan hızla yaklaşan araçları tespit ederek otomatik olarak devreye giriyor ve sürücüye uyarı veriyor. Kapı açma uyarısı (DOW), kapılar açıldığı sırada aracın yanından geçen bisikletler, motosikletler, araçlar ve yayalar gibi tehlikeler var ise bunları tespit ederek uyarı veriyor ve potansiyel kazaları engelliyor. Arka çapraz trafik uyarısı (RCTA), park halinde geriye doğru manevralar sırasında sürücüyü kritik mesafe içerisinde yaklaşan araçlara karşı sesli ve görsel olarak uyararak kazaların önüne geçiyor. E5 SUV modelinde 6 yıl/150 bin kilometre garanti sunan DFSK, kullanıcıların her zaman araçlarını keyifle kullanmalarını sağlıyor.

DFSK E5 ile ilgili daha detaylı bilgiye "http://e5.dfsk-tr.com/" internet adresinden ulaşılabiliyor.