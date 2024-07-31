İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, DHKP/C üyesi İlyas A.'yı Sultanbeyli'de yakaladı. 2015 ve 2016 yıllarında örgütün önemli faaliyetlerinde yer aldığı belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarına devam ediyor. 29 Temmuz'da Sultanbeyli ilçesinde yapılan operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan İlyas A. gözaltına alındı.

Örgüt içindeki faaliyetleri netleşti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, İlyas A.'nın DHKP/C örgütü içerisinde önemli görevlerde bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin, 2015 yılında TAYAD'da ve 2016 yılında Gazi Mahallesi’nde bulunan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi’nin sorumlusu olduğu belirlendi. Bu bilgiler doğrultusunda İlyas A.'nın örgüt içindeki faaliyetleri daha da netleşti.

Cezaevine gönderildi

Yakalanan İlyas A., sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Polisteki ifadesi tamamlanan şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan İlyas A., cezaevine gönderildi.