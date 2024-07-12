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Kurdele kesimi sonrası heyecanlı olduğu gözlenen Dialog Time Gayrimenkul’un sahibi Broker Gülay Songur, tüm davetlilere teşekkürlerini sunup katılımlarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı açılışta konuklar müzik dinletisi eşliğinde keyifli sohbetler etti.

Elif Irmak Sarıkaya aldığı eğitimlerle kendini geliştiriyor

Elif Irmak Sarıkaya aldığı eğitimlerle kendini geliştiriyor

İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi, Dialog Türkiye kurucuları Übeyt Işık, Prof. Dr. Elif Karabulut ve Çelebi İnşaat’ın sahibi Mehmet Çelebi de açılışa katılanlar arasında yer aldı. Gerçekleştirilen açılış’ın kurdelesi ‘Hayırlı olsun’ dilekleri eşliğinde kesildi.

BURSA (İGFA) - Emlak sektörünün parlayan yıldızı Dialog Time Gayrimenkul Atabulvarı’nda Broker Gülay Songur girişimciliği ile yoğun davetli topluluğu eşliğinde açıldı.

Emlak sektörünün parlayan yıldızı Dialog Time Gayrimenkul Atabulvarı’nda Broker Gülay Songur girişimciliği ile yoğun davetli topluluğu eşliğinde açıldı. ERSEL NALBANT/HERKES DUYSUN

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