DİYARBAKIR (AA) - Dicle Elektrik çalışanlarının, sayaç kontrolü çalışmaları kapsamında gittikleri Şırnak'ın İdil ilçesinin Açma köyünde bazı aboneler tarafından engellendiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik'in kaçakla mücadelede zaman zaman engellemelerle karşılaştığı belirtildi.

Şırnak İl Müdürlüğüne bağlı kaçak kontrol ekiplerinin dün, yüzde 85 kaçak elektrik kullanıldığı belirlenen Açma köyündeki abonelerin sayaçlarını kontrol etmek istediği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda jandarma ekiplerinden de destek talebinde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, köy girişinde toplanan bir grup tarafından kaçak kontrol ekiplerinin yolunun kesildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Ekip köye alınmayınca jandarma olaya müdahale etmek istedi. Jandarma müdahalesinin ardından köylüler yolun üzerinde oturarak araçların köye girmesine izin vermedi. Bu arada öğle ezanı için köy camisinin minaresine çıkan müezzin köylülere önce kaçak kontrol ekibinin geldiğini belirtti, ardından da 'kapınızı açmayın' uyarısında bulundu. Müezzin, bu uyarının ardından öğle ezanını okumaya başladı. Yaşananlar, cep telefonu kameralarına da yansıdı."

Açıklamada, ekiplerin çabalarına rağmen köye girişe izin verilmemesi nedeniyle yapılamayan çalışmanın daha sonra gerçekleştirileceği belirtildi.

