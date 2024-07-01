Şanlıurfa’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve yeni yerleşim birimlerinden gelen talepleri değerlendiren Dicle Elektrik, Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerine bağlı 24 mahalleye 2024 yılı yatırım programı dışında 28 ek trafo kurmak için çalışma başlattı.ŞANLIURFA (İGFA) - Dicle Elektrik, dağıtım hizmetini sürdürülebilir kılmak adına yatırımlarını sürdürüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 6 ilde, sürdürülebilirlik odaklı proaktif yaklaşımla elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtımı vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, geçtiğimiz yıl Şanlıurfa’daki enerji şebekesini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği 2 milyar TL'lik yatırımın ardından, bu yıl da 3.5 milyar TL tutarında yatırım yapacağını duyurdu, sıcak hava koşulları nedeniyle merkezdeki 24 mahallede 28 milyon TL tutarında ek trafo yatırımı yapma kararı aldı. Kısa süre önce başlatılan ve Temmuz ayı ortalarında tamamlanması planlanan bu yatırımlardan, Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerindeki mahalleler yararlanacak.

24 MAHALLEYE 28 TRAFO KURMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar serinlemek için yoğun bir şekilde klima kullanmaya başladı. Bu durum planlanan enerji arzının üzerinde bir talep oluşturdu. Ayrıca, göç alan bir kent olan Şanlıurfa’da yeni yerleşim yerlerinden gelen enerji talepleri de artınca, şirket kapasite artışı yaparak 28 ek trafo tesisi kurma kararı aldı. Alınan karar gereği, merkez Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerine bağlı 24 mahallede ek trafoların kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, devam eden trafo montaj çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Obut, il genelinde sıcakların da etkisi ile geçen yıla oranla tüketim artışı yaşandığına dikkat çekti.

Obut, yaşanan bu ani ve yüksek tüketim artışının mevcut dağıtım şebekelerine kalıcı zarar verdiğini belirterek, “Bunun önüne geçmek ve şebekelerin dengesini koruyabilmek için saha ekipleriniz ile büyük bir çaba içerisindeyiz. Kısa sürede ek trafoları tamamlayarak şebeke üzerinde oluşan ağır yükü azaltmak istiyoruz.” dedi.