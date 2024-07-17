Birçok markanın reklam yüzü olan ve her yaptığıyla gündem yaratan Soydan, bu kez de stil sahibi kareleriyle adından söz ettirmeyi başardı. Siyah ve beyaz tonların hakim olduğu karelerde Soydan'ın zarifliği ve çekiciliği ön plana çıktı.

Yorum yağmuruna tutuldu

Soydan'ın takipçileri de bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. Binlerce beğeni alan fotoğraflara çok sayıda yorum yapıldı. Takipçilerinden gelen yorumlarda Soydan'a "Efsane", "Çok güzelsin", "Harika gözüküyorsun" gibi övgü dolu sözler yer aldı.