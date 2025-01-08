Fransız futbolunun önemli isimlerinden Didier Deschamps, 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında Fransa Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevinden ayrılacağını duyurdu. 2012 yılından bu yana bu önemli rolü üstlenen Deschamps, yaptığı açıklamada, görevinin sonuna geldiğini ve yeni bir sayfa açılmasının zamanının geldiğini belirtti.

Döneminde bir dünya bir de uluslar ligi kupası var

Deschamps, Fransa Milli Takımı'yla 2018'de Dünya Kupası ve 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluklar yaşayarak büyük başarılara imza attı. Ayrıca, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayarak takımını zirveye taşıdı. Deschamps, bu süreçte Fransa futbolunun modern tarihinde unutulmaz bir yer edindi.

Zidane en büyük favori

Fransa'da, Deschamps'ın varisi olarak Zinedine Zidane öne çıkıyor. Real Madrid ve Juventus gibi takımlarda büyük başarılar elde eden Zidane, Fransız futbol kamuoyunda büyük bir destek görmekte. Ancak, Thierry Henry, Bruno Genesio ve Franck Haise gibi isimler de bu önemli pozisyon için adaylar arasında gösteriliyor.

Thierry Henry'nin özellikle 2024 Paris Olimpiyatları'nda U21 takımıyla elde ettiği altın madalya ile adaylığını güçlendirdiği belirtiliyor. Adaylar arasında sürpriz bir ismin de göreve getirilebileceği spekülasyonları futbol gündemini meşgul ediyor.