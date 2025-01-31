Aydın'da düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarında Yunanistan’a geçmeye çalışan göçmenlerin yardım talebi üzerine harekete geçti.
Motor arızalandı, bot sürüklendi
Edinilen bilgilere göre, 6’sı çocuk 19 düzensiz göçmen, lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmeye çalışırken motor arızası yaşadı. Açık denizde sürüklenmeye başlayan göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talebinde bulundu.
Ekipler hızla müdahale etti
İhbarın ardından Sahil Güvenlik botu hızla bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, fiber karinalı lastik bottaki 19 göçmeni güvenli bir şekilde kurtardı.
Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler
Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı sağlık kontrollerinin ardından düzensiz göçmenler, işlemleri tamamlanmak üzere Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. Yetkililer, bölgede düzensiz göçmen hareketliliğine karşı denetimlerin süreceğini bildirdi.