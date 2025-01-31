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Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı sağlık kontrollerinin ardından düzensiz göçmenler, işlemleri tamamlanmak üzere Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. Yetkililer, bölgede düzensiz göçmen hareketliliğine karşı denetimlerin süreceğini bildirdi.

İhbarın ardından Sahil Güvenlik botu hızla bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, fiber karinalı lastik bottaki 19 göçmeni güvenli bir şekilde kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, 6’sı çocuk 19 düzensiz göçmen, lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmeye çalışırken motor arızası yaşadı. Açık denizde sürüklenmeye başlayan göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

Aydın 'da düzensiz göç le mücadele çalışmaları kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarında Yunanistan’a geçmeye çalışan göçmenlerin yardım talebi üzerine harekete geçti.

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