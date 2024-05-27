Didim Belediyesi’nin bölgedeki projelerini yerinde değerlendiren Başkan Gençay, Zübeyde Hanım Parkı ve Soğuksu bölgesi sahil hattında yapılması gereken çalışmaları tespit etti.

Ziyaret sırasında bölge halkıyla bir araya gelen Başkan Hatice Gençay, vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinleyerek notlar aldı.

"Var gücümüzle çalışacağız"

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Hatice Gençay “Zübeyde Hanım Parkı ve Soğuksu sahil hattında yapılması gereken çalışmaları ve hemşehrilerimizin taleplerini not aldık. Halkımızla istişare ederek daha güzel bir Akbük için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.