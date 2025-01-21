Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Altınkum Sahili ve Yalı Caddesi’nde, yapılan ve yapılacak olan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Gençay, “Didim’in kalbi Altınkum Yalı Caddesi’ni ziyaret ederek eksiklikleri ve yapılması gerekenleri yerinde inceleyip güzel havanın tadını çıkaran hemşerilerimizle sohbet ettik. Altınkum için çalışacağız. Aytepe’de bulunan Barış 2 Kafeteryası’nın, 12 ay boyunca hizmet verebilmesi için tamamladığımız kapalı alanı yerinde inceledik. Altınkum’u hak ettiği kaliteye ulaştıracağız. Sosyal belediyecilik anlayışımızla Didim’e önemli bir hizmet kazandırıyoruz. Uzun zamandır atıl durumda olan belediyemize ait alanı değerlendirerek, Didim Belediyesi Kent Lokantası’nı hayata geçiriyoruz.” dedi.