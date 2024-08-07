Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede konforlu ve güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla kapsamlı yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Çamlık Mahallesi’ndeki Manastır Caddesi ve çevresinde başlatılan projede, yeni yollar yapıldı ve mevcut yollar modernize edildi.

Didim’deki yol yapım çalışmaları, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm hızıyla sürdürülüyor. İlçede ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale gelmesi için yapılan bu çalışmalar, şehir genelinde önemli iyileştirmeler sağlıyor. Çamlık Mahallesi, Manastır Caddesi ve çevresinde gerçekleştirilen projede, önemli bir aşama tamamlandı.

Manastır Caddesi ve çevresindeki çalışmalar

Manastır Caddesi, 492, 492/1 ve 501 sokaklarda başlatılan yol yapım çalışmaları, 3100 m² mıcır serilmesi ile başarıyla tamamlandı. Bu yeni yol yapım projeleri, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirerek, hem araç trafiği hem de yaya yolları açısından önemli bir iyileştirme sağladı. Çalışmaların, Didim genelindeki diğer bölgelerde de devam etmesi planlanıyor.

Belediye Başkanı Gençay'dan açıklama

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çalışmalar hakkında bilgi verirken, “Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve modern yollara kavuşması için ekiplerimiz Didim’in her noktasında ve mahallesinde çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalarımızla kentimizi çağdaş ve modern bir görünüme kavuşturacağız” dedi. Gençay, yol yapım projelerinin, Didim’in genel estetiğine ve ulaşım konforuna önemli katkılarda bulunacağını vurguladı.

Didim Belediyesi’nin yol yapım çalışmaları, sadece estetik değil, aynı zamanda fonksiyonel açıdan da büyük önem taşıyor. Yapılan bu iyileştirmeler, hem trafik akışını düzenleyecek hem de vatandaşların günlük yaşam kalitesini artıracak. Belediye, gelecekte yapılacak projelerle ilgili olarak vatandaşları bilgilendirmeye devam edecek.